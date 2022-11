This game was wildly chaotic from the start, with USC failing to score in the red zone on its first two drives. Uncharacteristic miscues from Caleb Williams and players across the offense put USC in a 14-0 hole early, before a wild close to the half that saw the Trojans trim the deficit to just 1 point. USC came out blazing in the second half, managing multiple stops and jumping out to a two score lead, but a determined effort from quarterback Dorian Thompson-Robinson and the Bruins kept UCLA in striking distance into the final moments. A heart-stopping interception by Korey Foreman sealed the game for USC, cementing a 48-45 victory and securing the Trojans' spot in the Pac-12 Championship.

Scoring summary

1st Quarter UCLA, 2:29: D. Thompson-Robinson 1-yd rush TD. (N Barr-Mira XP good) 7-0 UCLA UCLA, 1:47: M. Ezeike 30-yd pass TD from D. Thompson-Robinson. (N. Barr-Mira XP good) 14-0 UCLA 2nd Quarter USC, 11:52: C. Williams 6-yd rush TD. (D. Lynch XP good) 14-7 UCLA USC, 5:45: D. Lynch 44-yd FG. 14-10 UCLA UCLA, 3:48: D. Thompson-Robinson 1-yd TD rush (N. Barr-Mira XP) 21-10 UCLA USC, 1:42: A. Jones 8-yd TD rush (D. Lynch XP) 21-17 UCLA USC, 0:00: D. Lynch 49-yd FG. 21-20 UCLA 3rd Quarter UCLA, 10:32: N. Barr-Mira 46-yd FG. 24-20 UCLA USC, 8:50: J. Addison 35-yd pass TD from C. Williams. (D. Lynch XP) 27-24 USC USC, 6:36: A. Jones 2-yd rush TD. (D. Lynch XP) 34-24 USC UCLA, 3:46: M. Exeike 6-yd pass TD from D. Thompson-Robinson. (N. Barr-Mira XP) 34-31 USC 4th Quarter USC, 14:51: K. Ford 16-yd pass TD C. Williams. (D. Lynch XP) 41-31 USC UCLA, 14:35: K. Allen 55-yd pass TD from D. Thompson-Robinson. (N. Barr-Mira XP) 41-38 USC USC, 9:10: D. Barlow 6-yd rush TD. (D. Lynch XP) 48-38 USC UCLA, 6:38: M. Ezeike 3-yd pass from D. Thompson-Robinson. (N. Barr-Mira XP) 48-45

Turning point of the game

Up 48-45, USC was forced to punt the football back to the Bruins with just about two minutes left in the game. In that moment, things felt like they had taken a turn for the worse for USC. UCLA had scored with ease on every possession throughout the fourth quarter, and with three timeouts remaining, it seemed like it was poised to do so once again. The Bruins appeared to land the death blow as they marched to midfield with more than a minute left in the game when Dorian Thompson-Robinson dropped back to pass on third-and-5. Thompson-Robinson fired the ball short to a crossing receiver who'd gotten a step on his man, but it didn't reach his intended target. Instead, Korey Foreman, who had dropped into coverage from his rush end spot, read the play perfectly and peeled off his man to jump the route. Foreman intercepted the pass, and effectively ended the game. The sophomore made the play of his career in that moment, winning the crosstown showdown for USC and securing its path to the conference championship.

Trojans offensive player of the game

Despite the inconsistencies of the USC offense from the early going, receiver Jordan Addison delivered for the team with consistency in his first extended action since the Utah game. The Trojans made an active effort to get him involved early, feeding him a steady diet of targets through the first half — both downfield and on screens underneath. The screen game was largely ineffective in the early going but Addison made his targets downfield count, reeling in two huge gains of over 40 yards on a pair of beautiful routes. He topped 100 yards in just the first half, reeling in 5 catches for 106 yards. In the early moments of the second half, Addison burst free on a wheel route from the backfield, flying past the defender for a 35-yard touchdown. He made clutch catches through the rest of the game, finishing the night with 11 receptions for 178 yards and a touchdown.

Trojans defensive player of the game

Tuli Tuipulotu made his presence felt throughout this game. He was a consistent presence in the Bruins' backfield, playing a big part in what was a surprisingly strong performance against Zach Charbonnet. Though the star UCLA running back managed good yardage on the night, USC was able to stifle him at key junctures throughout the game. Thanks in large part to Tuipulotu's efforts. He was a consistent factor in the pass rush as well, managing a number of pressures on Thompson-Robinson. Though his statistical production doesn't stand out, Tuipolutu's impact on this game was critical to USC's win.

Trojans play of the game

Early in the third quarter, USC took its first lead of the game, scoring on a pass from Caleb Williams to Jordan Addison. Up 27-24, the Trojans desperately needed to grow their lead instead of giving it right back to UCLA. After the defense forced the Bruins into a third down on their own side of the field, Tyrone Taleni made a beeline straight into Dorian Thompson-Robinson, blowing him up and knocking the ball free of his hands. After bouncing off a number of players the football rolled towards the UCLA end zone before it was eventually recovered by Latrell McCutchin. The touchdown that followed put USC up by 10 points, giving them the lead they'd hold for the remainder of the game.

Why the Trojans won

One word: Turnovers. The Trojans forced four of them on the night, intercepting Dorian Thompson-Robinson three times and strip-sacking him on another occasion. On a night when both teams were mostly scoring at will, those turnovers proved critical for USC to eke out the win against its rival. Even at the end of the game, it took a clutch interception by Korey Foreman to stop the Bruins from taking the lead and to close out the victory for the Trojans. The offense was stellar for most of the contest, thanks to a fantastic game from Caleb Williams and a strong performance by the run game, but UCLA's offense was almost equally effective for most of the night. It was the ability of the defense to make those transformative plays that made the difference for USC.

More highlights and clips

