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Lincoln Riley returns to USC practice Wednesday, dealing with pneumonia

Ryan Young • TrojanSports
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@RyanYoungRivals

After missing USC's first two practices of the week while home resting due to illness, head coach Lincoln Riley was back on the field for the Trojans on Wednesday.

USC announced that Riley is dealing with pneumonia.

He is not scheduled to talk to media until his weekly Thursday morning Zoom call with reporters.

Here's video of Riley back out at practice interacting with players.

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