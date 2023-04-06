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LOOK: Photo gallery from USC's 10th spring practice

WR Dorian Singer.
WR Dorian Singer. (Jeff McCulloch/TrojanSports.com)
Jeff McCulloch • TrojanSports
Staff Writer
@Rivals_Jeff

As always, our TrojanSports.com team was at USC practice Thursday to capture the sights and sounds.

Check out our full photo gallery from the day's action below:


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