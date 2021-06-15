LOOK: See social media reaction to 5-star Mykel Williams' USC commitment
USC made another huge recruiting splash Tuesday, landing a commitment from five-star defensive end Mykel Williams (Columbus, Ga.) just days after his Trojans official visit.
As expected, the social media reaction from the football staff was entertaining as always.
We've rounded up the best tweets from the day here, starting with the announcement itself:
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