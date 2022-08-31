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LOOK: USC's Tuli Tuipulotu, Jordan Addison receive Mercedes-Benz's via NIL

Ryan Young • TrojanSports
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@RyanYoungRivals
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As BLVD continues its official rollout this week, sharing publicly what it has been working on in in the NIL space for USC athletes, it posted a series of videos on Twitter on Wednesday showing Trojans wide receiver Jordan Addison and defensive lineman Tuli Tuipulotu receiving new Mercedes-Benz S500s to drive this season.

The cars come as part of an endorsement deal with Fletcher Jones Automotive Group.

As part of BLVD's news release, it says it will "develop new content series and hold exclusive events and experiences for both BLVD members and the Fletcher Jones family of customers" and that more athletes will receive vehicles in the future.

Watch the videos here:

Other videos posted this week have shown USC's offensive and defensive linemen getting paid to attend the first annual 'Big Man Luncheon,' and quarterback Caleb Williams was featured in a video talking about his video game preferences.

In addition to pursuing endorsement deals like the Fletcher Jones partnership, BLVD is also able to compensate USC student-athletes sheerly for promoting BLVD, which is where its membership donation platform comes into play.

BLVD announced that more than 90 football players have opted into BLVD representation and are set to earn money this fall, with more than seven figures worth of contracts to be paid out over the next four months and more than a third of that going to offensive and defensive linemen.

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