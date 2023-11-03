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PHOTOS: USC readies for the start of basketball season

Jeff McCulloch • TrojanSports
Staff Writer
@Rivals_Jeff

The USC men's basketball team opens its season Monday night in Las Vegas against Kansas State as part of the 2023 Hall of Fame Series.

Check out our photo gallery of the Trojans at work in practice.

USC opens the season ranked No. 21 in the preseason AP poll.


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