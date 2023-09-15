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QB Caleb Williams treats USC teammates to fresh Beats

Jeff McCulloch • TrojanSports
Staff Writer
@Rivals_Jeff

As he's done throughout his time at USC, quarterback Caleb Williams shared the wealth from his NIL deal with Beats by Dre, doling out fresh Beats headphones to his Trojans teammates this week.

Several players posted about the gesture on their social media accounts.

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