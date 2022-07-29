 TrojanSports - Sights and sounds from the Trojans at Pac-12 Media Day
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Sights and sounds from the Trojans at Pac-12 Media Day

Ryan Young • TrojanSports
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@RyanYoungRivals
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USC coach Lincoln Riley was the final coach to take the stage Friday afternoon at Pac-12 Media Day inside the Novo Theater in downtown Los Angeles.

He discussed the Trojans' upcoming move to the Big Ten and how it impacts recruiting, wide receiver Jordan Addison's much-discussed transfer to USC, some pointed thoughts on NIL and what it has become, his confidence in defensive coordinator Alex Grinch and operating under ever-increasing expectations for his first season with the program.

Watch the full video of his session here:

RELATED: Lincoln Riley embracing both Big Ten future, big 2022 expectations

Or simply check out what we thought were the most significant soundbites, broken out here:

Lincoln Riley in action ...

Riley with USC sports information director Katie Ryan and retired longtime SID Tim Tessalone.
Riley with USC sports information director Katie Ryan and retired longtime SID Tim Tessalone. (Kirby Lee/USA TODAY Images)

QB Caleb Williams and LB Shane Lee

Quarterback Caleb Williams and linebacker Shane Lee were the player representatives for the Trojans on Friday. Both talked to TrojanSports.com one-on-one, and we'll be uploading those video interviews here later this evening.

In the meantime, some photos ...

(Check back for more from our exclusive interviews plus their session with reporters in the main room.)

Caleb Williams, left, and Shane Lee.
Caleb Williams, left, and Shane Lee. (Kirby Lee/USA TODAY Images)
Caleb Williams is interviewed outside the Novo Theater overlooking downtown Los Angeles.
Caleb Williams is interviewed outside the Novo Theater overlooking downtown Los Angeles.

USC tweets ...

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