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USC OL coach Josh Henson assesses Game 1 performance

Jeff McCulloch • TrojanSports
Staff Writer
@Rivals_Jeff

USC offensive line coach Josh Henson talked with reporters after practice Wednesday, reflecting on the unit’s performance in the season opener.

He said, "I'm waiting for somebody to quit throwing body blows and throw some knockout punches."

Watch the full interview here:

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