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WATCH: Postgame reaction from Lincoln Riley, players after loss at Oregon

Ryan Young • TrojanSports
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@RyanYoungRivals

EUGENE, Oregon -- USC coach Lincoln Riley, quarterback Caleb Williams and rush end Jamil Muhammad appeared at the Trojans' postgame press conference following the 36-27 loss at No. 6-ranked Oregon, but most of the questions went to Riley about big-picture matters for the program.


Watch the full postgame press conference below, as well as further interviews with wide receiver Tahj Washington and defensive end Solomon Byrd.

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