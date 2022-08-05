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WATCH: USC coach Lincoln Riley talks after Trojans' first practice of camp

Jeff McCulloch
Staff writer

USC hit the field at 7 a.m. Friday for the first practice of fall camp, after which coach Lincoln Riley spoke to reporters.

Watch Riley's full press conference here:

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