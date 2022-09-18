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WATCH: USC postgame press conference after win over Fresno State

Ryan Young • TrojanSports
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@RyanYoungRivals

With three lopsided wins in three games, Lincoln Riley's USC tenure is off to a roaring start.

See what Riley, quarterback Caleb Williams and rush end Solomon Byrd said after the 45-17 win over Fresno State on Saturday night in the Coliseum.

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