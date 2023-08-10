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WATCH: USC's defensive linemen, rush ends working drills Thursday

Defensive line coach Shaun Nua talks to his group Thursday morning.
Defensive line coach Shaun Nua talks to his group Thursday morning. (Jeff McCulloch/TrojanSports.com)
Ryan Young • TrojanSports
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@RyanYoungRivals

Utilizing the 15-minute viewing window and 3 minutes of video media are allowed to post per practice, the TrojanSports.com cameras focused on the USC defensive linemen and rush ends Thursday morning.

Watch those groups go through drill work in the video below:

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