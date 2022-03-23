TrojanSports - WATCH: Video interviews with USC's Pro Day participants
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football
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WATCH: Video interviews with USC's Pro Day participants
Jeff McCulloch and Tajwar Khandaker
TrojanSports.com
USC held it's Pro Day workout in front of NFL scouts on Wednesday, with representatives from all 32 teams in attendance on campus.
Read our top takeaways from the session here.
Watch video interviews with USC draft prospects below.
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