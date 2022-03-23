 TrojanSports - WATCH: Video interviews with USC's Pro Day participants
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WATCH: Video interviews with USC's Pro Day participants

Former USC edge rusher Drake Jackson has bulked up while preparing for the NFL draft.
Former USC edge rusher Drake Jackson has bulked up while preparing for the NFL draft.
Jeff McCulloch and Tajwar Khandaker
TrojanSports.com

USC held it's Pro Day workout in front of NFL scouts on Wednesday, with representatives from all 32 teams in attendance on campus.

Read our top takeaways from the session here.

Watch video interviews with USC draft prospects below.

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