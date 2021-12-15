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National Signing Day Live Tracker: Follow all of the USC developments here

New USC football coach Lincoln Riley is putting together his first Trojans recruiting class.
New USC football coach Lincoln Riley is putting together his first Trojans recruiting class. (AP)
Ryan Young • TrojanSports
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@RyanYoungRivals

USC started the early signing period Wednesday sitting just inside the Rivals top-100 recruiting rankings with four commits, but that is bound to change significantly over the course of this week, month and leading to the traditional National Signing Day in February.

Follow along with all the developments here in our USC signing day live tracker.

We will also be live on site at the signing ceremonies at Mater Dei HS at 1 p.m. and Bishop Gorman HS in Las Vegas, Nev., at 12 p.m.

Need a refresher: Here's our thorough preview of the storylines entering the week

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USC started the day with commitments from five-star RB Raleek Brown (Mater Dei HS), four-star CB Fabian Ross (Bishop Gorman HS/Las Vegas, Nev.), three-star DE Devan Thompkins (Edison Senior HS/Stockton) and two-star P Atticus Bertrams (Australia) -- and all signed as expected.

The two additions to the class were three-star outside linebacker Garrison Madden (Dutchtown HS/Hampton, Ga.) and four-star Rivals100 safety Zion Branch (Bishop Gorman HS/Las Vegas, Nev.).

Also, join our live discussion on our Trojan Talk board!

Running list of signees ...

Five-star APB Raleek Brown (Mater Dei HS)

Four-star CB Fabian Ross (Bishop Gorman HS/Las Vegas, Nev.)

Three-star OLB Garrison Madden (Dutchtown HS/Hampton, Ga.)

Three-star DE Devan Thompkins (Edison Senior HS/Stockton)

Two-star P Attticus Bertrams (ProKick/Australia)

Four-star S Zion Branch (Bishop Gorman HS/Las Vegas, Nev.)

Transfers

TCU DT Earl Barquet

4:21 a.m. PT -- Three-star OLB Garrison Madden (Hampton, Ga.)

Garrison Madden, a three-star outside linebacker from Dutchtown HS in Hampton, Ga., picked up a USC offer just last week, promptly took an official visit with the Trojans and now has signed with the program as the first National Letter of Intent to roll in early Wednesday morning.

Speed is the name of his game. Watch his senior season highlights below:

5:39 a.m. -- USC signs punter commit Atticus Bertrams (Australia)

USC picked up a commitment from Australian punter Atticus Bertrams back in October, as the heir apparent to fellow Aussie punter Ben Griffiths, who is likely to move on to the NFL.

Bertrams comes out of Prokick Australia, which is where Griffiths also groomed his punting skills.

6:45 a.m. -- TCU DT transfer Earl Barquet makes it official

Barquet, a defensive tackle transfer from TCU, committed to USC on Monday a day after wrapping up his official visit.

Read more background on Barquet here.

7:11 a.m. -- three-star DE commit Devan Thompkins (Edison Senior HS/Stockton)

Devan Thompkins committed to USC on Nov. 19, less than two weeks before the new coaching staff was hired and promptly cleared out most of the existing recruiting class, but the intriguing pass rusher from Stockton remained committed and makes it official today.

7:32 a.m. -- Four-star CB Fabian Ross (Bishop Gorman HS/Las Vegas, Nev.)

Fabian Ross committed to USC way back on Jan. 4 and never wavered, through all the change, upheaval and uncertainty within the program.

Read our in-depth interview with Ross from Las Vegas on Tuesday.

7:42 a.m. -- Five-star APB Raleek Brown (Mater Dei HS)

Five-star Raleek Brown, who is ranked the No. 1 all-purpose back and No. 18 overall national prospect, is the jewel of this USC 2022 recruiting class. He was long coveted by the Trojans but out of reach until Lincoln Riley made the move from Oklahoma and Brown promptly flipped his commitment from the Sooners to the Trojans.

One of the most dynamic athletes in the country, expect Brown to make an immediate impact at USC, whether it's carries out of the backfield or using his elite speed and hands to make plays downfield.

Watch our video interview with Brown about his USC decision.

12:15 p.m. — Four-star S Zion Branch (Bishop Gorman HS/Las Vegas, Nev.)

Four-star safety Zion Branch chose USC over Oklahoma and Ohio State live on ESPN2 Wednesday, delivering the biggest news of the day for USC.

Full story from Zion Branch's commitment announcement in Las Vegas.

1 p.m. -- We're not expecting any more public signees today

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