National Signing Day Live Tracker: Follow all of the USC developments here

USC started the early signing period Wednesday sitting just inside the Rivals top-100 recruiting rankings with four commits, but that is bound to change significantly over the course of this week, month and leading to the traditional National Signing Day in February. Follow along with all the developments here in our USC signing day live tracker. We will also be live on site at the signing ceremonies at Mater Dei HS at 1 p.m. and Bishop Gorman HS in Las Vegas, Nev., at 12 p.m. Need a refresher: Here's our thorough preview of the storylines entering the week

Click here to sign up!

USC started the day with commitments from five-star RB Raleek Brown (Mater Dei HS), four-star CB Fabian Ross (Bishop Gorman HS/Las Vegas, Nev.), three-star DE Devan Thompkins (Edison Senior HS/Stockton) and two-star P Atticus Bertrams (Australia) -- and all signed as expected. The two additions to the class were three-star outside linebacker Garrison Madden (Dutchtown HS/Hampton, Ga.) and four-star Rivals100 safety Zion Branch (Bishop Gorman HS/Las Vegas, Nev.). Also, join our live discussion on our Trojan Talk board!

Running list of signees ...

Five-star APB Raleek Brown (Mater Dei HS) Four-star CB Fabian Ross (Bishop Gorman HS/Las Vegas, Nev.) Three-star OLB Garrison Madden (Dutchtown HS/Hampton, Ga.) Three-star DE Devan Thompkins (Edison Senior HS/Stockton) Two-star P Attticus Bertrams (ProKick/Australia) Four-star S Zion Branch (Bishop Gorman HS/Las Vegas, Nev.) Transfers TCU DT Earl Barquet

4:21 a.m. PT -- Three-star OLB Garrison Madden (Hampton, Ga.)

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9 Imx0ciI+4pyM77iPIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vZ2Fy cmlzb25fbWFkZGVuP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBnYXJyaXNvbl9t YWRkZW48L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9Zem1nN01KODdYIj5w aWMudHdpdHRlci5jb20vWXptZzdNSjg3WDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBVU0Mg Rm9vdGJhbGwgKEBVU0NfRkIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vVVNDX0ZCL3N0YXR1cy8xNDcxMTQ2ODcxNTUzMTY3MzYwP3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkRlY2VtYmVyIDE1LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90 ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRl ci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8 L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Garrison Madden, a three-star outside linebacker from Dutchtown HS in Hampton, Ga., picked up a USC offer just last week, promptly took an official visit with the Trojans and now has signed with the program as the first National Letter of Intent to roll in early Wednesday morning. Speed is the name of his game. Watch his senior season highlights below:

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Db25ncmF0dWxhdGlvbnMgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9nYXJyaXNvbl9tYWRkZW4/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGdh cnJpc29uX21hZGRlbjwvYT4gb24gc2lnbmluZyB3aXRoIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9VU0NGb290YmFsbD9zcmM9aGFz aCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1VTQ0Zvb3RiYWxsPC9hPiAg PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1JlY3J1aXRE YXdncz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1JlY3J1 aXREYXdnczwvYT7wn5C2IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v aGFzaHRhZy9CZUFEYXdnP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij4jQmVBRGF3ZzwvYT7wn5C2IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby8y dXZLem92bFZEIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vMnV2S3pvdmxWRDwvYT48L3A+ Jm1kYXNoOyDirZVDb2FjaCBPd2Vuc+KdjCAoQF9Db2FjaF9PKSA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL19Db2FjaF9PL3N0YXR1cy8xNDcxMTIx MTg0MTAwMTc1ODg3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkRlY2VtYmVyIDE1 LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0 dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

5:39 a.m. -- USC signs punter commit Atticus Bertrams (Australia)

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9 Imx0ciI+4pyM77iPIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQmVy dHJhbXNBdHRpY3VzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBCZXJ0cmFtc0F0 dGljdXM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby83TFdWeVB4enNXIj5w aWMudHdpdHRlci5jb20vN0xXVnlQeHpzVzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBVU0Mg Rm9vdGJhbGwgKEBVU0NfRkIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vVVNDX0ZCL3N0YXR1cy8xNDcxMTQ3MTc5NzA0Mjk5NTI0P3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkRlY2VtYmVyIDE1LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90 ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRl ci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8 L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

USC picked up a commitment from Australian punter Atticus Bertrams back in October, as the heir apparent to fellow Aussie punter Ben Griffiths, who is likely to move on to the NFL. Bertrams comes out of Prokick Australia, which is where Griffiths also groomed his punting skills.

6:45 a.m. -- TCU DT transfer Earl Barquet makes it official

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9 Imx0ciI+4p2k77iP8J+SmzxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v aGFzaHRhZy91c2Nmb290YmFsbD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+I3VzY2Zvb3RiYWxsPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu Y28vdlJQM25IcHdjRyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3ZSUDNuSHB3Y0c8L2E+ PC9wPiZtZGFzaDsgRWFybCBiYXJxdWV0IDk3IChAU2xlZXBlMjQpIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vU2xlZXBlMjQvc3RhdHVzLzE0NzEx MjkxNzc3OTMzODAzNTc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIg MTUsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Barquet, a defensive tackle transfer from TCU, committed to USC on Monday a day after wrapping up his official visit. Read more background on Barquet here.

7:11 a.m. -- three-star DE commit Devan Thompkins (Edison Senior HS/Stockton)

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9 Imx0ciI+4pyM77iPIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRGV2 VGhvbXBraW5zMTc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QERldlRob21wa2lu czE3PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vRlBndTZ4ZURhUSI+cGlj LnR3aXR0ZXIuY29tL0ZQZ3U2eGVEYVE8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgVVNDIEZv b3RiYWxsIChAVVNDX0ZCKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L1VTQ19GQi9zdGF0dXMvMTQ3MTE0NzM4OTM0ODEwMjE1OT9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciAxNSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+ CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9k aXY+CjwvZGl2PgoK

Devan Thompkins committed to USC on Nov. 19, less than two weeks before the new coaching staff was hired and promptly cleared out most of the existing recruiting class, but the intriguing pass rusher from Stockton remained committed and makes it official today.

7:32 a.m. -- Four-star CB Fabian Ross (Bishop Gorman HS/Las Vegas, Nev.)

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9 Imx0ciI+4pyM77iPIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRmFi ZVJvc3MyMDIyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBGYWJlUm9zczIwMjI8 L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9DbUxpYm5QR0tSIj5waWMudHdp dHRlci5jb20vQ21MaWJuUEdLUjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBVU0MgRm9vdGJh bGwgKEBVU0NfRkIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVVND X0ZCL3N0YXR1cy8xNDcxMTQ3NTc4MDYyNTI0NDI1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkRlY2VtYmVyIDE1LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K PC9kaXY+Cgo=

Fabian Ross committed to USC way back on Jan. 4 and never wavered, through all the change, upheaval and uncertainty within the program. Read our in-depth interview with Ross from Las Vegas on Tuesday.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvVVND P3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jVVNDPC9hPiBm b3VyLXN0YXIgQ0IgRmFiaWFuIFJvc3MgYXQgaGlzIHNpZ25pbmcgY2VyZW1v bnkgYXQgQmlzaG9wIEdvcm1hbiBIUyBpbiBMYXMgVmVnYXMuIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdC5jby9sYkFQZldlVnp2Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vbGJB UGZXZVZ6djwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBSeWFuIFlvdW5nIChAUnlhbllvdW5n Uml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1J5YW5Zb3Vu Z1JpdmFscy9zdGF0dXMvMTQ3MTIxOTI1ODk1Njc4MzYxNz9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciAxNSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+ CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9k aXY+CjwvZGl2PgoK

7:42 a.m. -- Five-star APB Raleek Brown (Mater Dei HS)

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iaXMiIGRpcj0i bHRyIj5OZXcgZXJhLiDinIzwn4++IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vaGFzaHRhZy9maWdodG9uP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij4jZmlnaHRvbjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv L2lndmQyd3hVdEwiPmh0dHBzOi8vdC5jby9pZ3ZkMnd4VXRMPC9hPjwvcD4m bWRhc2g7IFJBTEVFSyBCUk9XTiAoQHJhbGVlazIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vcmFsZWVrMi9zdGF0dXMvMTQ3MTE0NTAyNDU0OTEz MDI0MD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciAxNSwgMjAyMTwv YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04 Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Five-star Raleek Brown, who is ranked the No. 1 all-purpose back and No. 18 overall national prospect, is the jewel of this USC 2022 recruiting class. He was long coveted by the Trojans but out of reach until Lincoln Riley made the move from Oklahoma and Brown promptly flipped his commitment from the Sooners to the Trojans. One of the most dynamic athletes in the country, expect Brown to make an immediate impact at USC, whether it's carries out of the backfield or using his elite speed and hands to make plays downfield. Watch our video interview with Brown about his USC decision.

12:15 p.m. — Four-star S Zion Branch (Bishop Gorman HS/Las Vegas, Nev.)

Four-star safety Zion Branch chose USC over Oklahoma and Ohio State live on ESPN2 Wednesday, delivering the biggest news of the day for USC. Full story from Zion Branch's commitment announcement in Las Vegas.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9 Imx0ciI+RmFtbW1tbSDwn5KvIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vemlvbmJyYW5jaD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AemlvbmJyYW5j aDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0Zp Z2h0T24/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNGaWdo dE9uPC9hPuKcjO+4jzxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9IcTVLOFZyQUlu Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vSHE1SzhWckFJbjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBV U0MgRm9vdGJhbGwgKEBVU0NfRkIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vVVNDX0ZCL3N0YXR1cy8xNDcxMjE2NDMxMDgxNjU2MzI4P3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkRlY2VtYmVyIDE1LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2tx dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0 Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Gb3VyLXN0YXIgUml2YWxzMTAwIHNhZmV0eSBaaW9uIEJyYW5jaCBt YWtlcyBpdCBvZmZpY2lhbCBpbiBjaG9vc2luZyA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvVVNDP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jVVNDPC9hPiBvdmVyIE9oaW8gU3RhdGUgYW5kIE9r bGFob21hLjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby8zWWVNTjVDWm14Ij5odHRw czovL3QuY28vM1llTU41Q1pteDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv L3hERnB6SDlZdjMiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS94REZwekg5WXYzPC9hPjwv cD4mbWRhc2g7IFJ5YW4gWW91bmcgKEBSeWFuWW91bmdSaXZhbHMpIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUnlhbllvdW5nUml2YWxzL3N0YXR1 cy8xNDcxMjE0Mjg5NjE2NzA3NTg2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkRl Y2VtYmVyIDE1LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3lu YyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5q cyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Nb3JlIGZyb20gZm91ci1zdGFyIFJpdmFsczEwMCA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvVVNDP3NyYz1oYXNoJmFtcDty ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jVVNDPC9hPiBzYWZldHkgWmlvbiBCcmFu Y2ggYXQgaGlzIHNpZ25pbmcgY2VyZW1vbnkgYXQgQmlzaG9wIEdvcm1hbiBI UyBpbiBMYXMgVmVnYXMuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9GeVJkcHRx TjAxIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vRnlSZHB0cU4wMTwvYT48L3A+Jm1kYXNo OyBSeWFuIFlvdW5nIChAUnlhbllvdW5nUml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL1J5YW5Zb3VuZ1JpdmFscy9zdGF0dXMvMTQ3MTIx NTg1ODE4NTY5MTEzNj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciAx NSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJo dHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJz ZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGlzIHdhcyBaaW9uIEJyYW5jaCBhbmQgRmFiaWFuIFJvc3MgYXMg c2l4dGgtZ3JhZGVycyB3aXRoIFphY2hhcmlhaCBCcmFuY2ggYXMgYSBmaWZ0 aC1ncmFkZXIg4oCmIGFuZCByZWNyZWF0aW5nIHRoZSBwaG90byBhZ2FpbiB0 b2RheSBhcyBmb3VyLXN0YXIgMjAyMiBEQnMgWmlvbiBhbmQgRmFiaWFuIG9m ZmljaWFsbHkgc2lnbmVkIHdpdGggPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9oYXNodGFnL1VTQz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+I1VTQzwvYT4gd2hpbGUgZm91ci1zdGFyIDIwMjMgV1IgWmFjaGFy aWFoIGhhcyB0aGUgbmV4dCBkZWNpc2lvbiB0byBtYWtlLiA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3QuY28vWWZ0MkVKWGdpRSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1lmdDJF SlhnaUU8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUnlhbiBZb3VuZyAoQFJ5YW5Zb3VuZ1Jp dmFscykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SeWFuWW91bmdS aXZhbHMvc3RhdHVzLzE0NzEyMzQxNTM5Nzg4MTAzNjk/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgMTUsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8 c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2 Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Nb3JlIHBob3RvcyBvZiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL2hhc2h0YWcvVVNDP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij4jVVNDPC9hPiBmb3VyLXN0YXIgc2FmZXR5IFppb24gQnJhbmNoIGF0 IGhpcyBzaWduaW5nIGNlcmVtb255IHRvZGF5IGluIExhcyBWZWdhcywgYWxv bmcgd2l0aCBoaXMgcGFyZW50cyBhbmQgeW91bmdlciBicm90aGVyLCAyMDIz IGZvdXItc3RhciBXUiBaYWNoYXJpYWggQnJhbmNoLiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3QuY28vaWMyTFNpMEJ5MyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2ljMkxTaTBC eTM8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUnlhbiBZb3VuZyAoQFJ5YW5Zb3VuZ1JpdmFs cykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SeWFuWW91bmdSaXZh bHMvc3RhdHVzLzE0NzEyMzgxMzI2OTE0NDM3MTU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgMTUsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93 aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8 L2Rpdj4KCg==

1 p.m. -- We're not expecting any more public signees today