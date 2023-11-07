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PHOTOS: Our best shots from USC-Washington

Wide receiver Tahj Washington goes up for a big catch Saturday vs. Washington.
Wide receiver Tahj Washington goes up for a big catch Saturday vs. Washington. (Jeff McCulloch/TrojanSports.com)
Jeff McCulloch • TrojanSports
Staff Writer
@Rivals_Jeff

Trojans fans may not want to rewatch or relive USC's 52-42 loss to Washington over the weekend, but at least check out our photo gallery with our best shots from the game.


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