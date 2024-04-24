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Reggie Bush has 2005 Heisman Trophy officially reinstated -- finally

Ryan Young • TrojanSports
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@RyanYoungRivals

It took way too long, but it's finally done.

The Heisman Trophy Trust announced Wednesday morning that Reggie Bush's 2005 Heisman Trophy has officially been reinstated.

“We are thrilled to welcome Reggie Bush back to the Heisman family in recognition of his collegiate accomplishments,” said Michael Comerford, President of The Heisman Trophy Trust. “We considered the enormous changes in college athletics over the last several years in deciding that now is the right time to reinstate the Trophy for Reggie. We are so happy to welcome him back.”

Bush, considered one of the most exciting players in college football history, won the 2005 Heisman after totaling 1,740 rushing yards, 478 receiving yards 19 total touchdowns (including one via punt return).

Bush returned the Heisman in 2010 after the school was hit with heavy sanctions by the NCAA, which concluded Bush and his family received improper financial benefits during his playing career.

Last August, Bush announced he was filing a defamation lawsuit against the NCAA over a statement made by college sports’ governing body about the reasoning for its decision not to restore the Heisman Trophy winner’s records. The statement issued in July 2021 described the star’s playing career at USC as a “pay-for-play” arrangement, which Bush's lawyers called "completely false and highly offensive" as Bush underscored that was never part of the scope of the NCAA investigation.

Bush said then that he had dreams of running out of the tunnel in the Coliseum again to support his alma mater but that he couldn't "rightfully do it without my Heisman Trophy."

"Personally, I'm thrilled to reunite with my fellow Heisman winners and be a part of the storied legacy of the Heisman Trophy, and I'm honored to return to the Heisman family," Bush said in a statement. "I also look forward to working together with the Heisman Trust to advance the values and mission of the organization."

USC now officially again has a NCAA-record eight Heisman winners in its storied history -- Mike Garrett (1965), OJ Simpson (1968), Charles White (1979), Marcus Allen (1981), Carson Palmer (2002), Matt Leinart (2004), Bush (2005) and Caleb Williams (2022).

The 2005 trophy will be officially returned to Bush, while a replica will join the others displayed inside USC’s Heritage Hall.

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Per its official announcement, the decision from the Heisman Trust "follows a deliberative process in which it closely monitored the enormous changes in the college football landscape, including the Supreme Court’s 2021 decision, which questioned the legality of the NCAA’s amateurism model and opened the door to student athlete compensation; the ability of college football players to be paid for their name, image, and likeness (NIL); and the NCAA’s recent proposal to remove the cap on education-related payments. Recognizing that the compensation of student athletes is an accepted practice and appears here to stay, these fundamental changes in college athletics led the Trust to decide that now is the right time to return the Trophy to Bush, who unquestionably was the most outstanding college football player of 2005."

Bush helped lead USC to national championships in 2003 (AP) and 2004 (BCS, AP) while rushing for 3,169 yards with 1,301 receiving yards, 38 total touchdowns from scrimmage, 3 punt return TDs, a kickoff return for TD and a passing TD over three seasons before being the No. 2 pick in the 2006 NFL Draft.

Part of the penalties levied by the NCAA included a 10-year disassociation for Bush from USC, which ended in June of 2020, at which point he was able to be formally invited back to campus and recognized by the school.

Still, getting his Heisman back -- which he had publicly pushed for in recent years -- was a final step in healing those old wounds and making his legacy whole again.

Reaction poured in from the USC community and the college football world to the news ...

(The Associated Press contributed to this report)

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