It took way too long, but it's finally done.
The Heisman Trophy Trust announced Wednesday morning that Reggie Bush's 2005 Heisman Trophy has officially been reinstated.
“We are thrilled to welcome Reggie Bush back to the Heisman family in recognition of his collegiate accomplishments,” said Michael Comerford, President of The Heisman Trophy Trust. “We considered the enormous changes in college athletics over the last several years in deciding that now is the right time to reinstate the Trophy for Reggie. We are so happy to welcome him back.”
Bush, considered one of the most exciting players in college football history, won the 2005 Heisman after totaling 1,740 rushing yards, 478 receiving yards 19 total touchdowns (including one via punt return).
Bush returned the Heisman in 2010 after the school was hit with heavy sanctions by the NCAA, which concluded Bush and his family received improper financial benefits during his playing career.
Last August, Bush announced he was filing a defamation lawsuit against the NCAA over a statement made by college sports’ governing body about the reasoning for its decision not to restore the Heisman Trophy winner’s records. The statement issued in July 2021 described the star’s playing career at USC as a “pay-for-play” arrangement, which Bush's lawyers called "completely false and highly offensive" as Bush underscored that was never part of the scope of the NCAA investigation.
Bush said then that he had dreams of running out of the tunnel in the Coliseum again to support his alma mater but that he couldn't "rightfully do it without my Heisman Trophy."
"Personally, I'm thrilled to reunite with my fellow Heisman winners and be a part of the storied legacy of the Heisman Trophy, and I'm honored to return to the Heisman family," Bush said in a statement. "I also look forward to working together with the Heisman Trust to advance the values and mission of the organization."
USC now officially again has a NCAA-record eight Heisman winners in its storied history -- Mike Garrett (1965), OJ Simpson (1968), Charles White (1979), Marcus Allen (1981), Carson Palmer (2002), Matt Leinart (2004), Bush (2005) and Caleb Williams (2022).
The 2005 trophy will be officially returned to Bush, while a replica will join the others displayed inside USC’s Heritage Hall.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj41IGlzIGxpdmXigKYgYW5kIDggaXMgZ3JlYXQhIDxicj48YnI+VGhl
IE1PU1QgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9IZWlzbWFuVHJv
cGh5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBIZWlzbWFuVHJvcGh5PC9hPiB3
aW5uZXJzIGluIENGQi4g4oC877iP8J+PhuKcjO+4jyA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3QuY28vMmNhZUpsSDMzaCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzJjYWVKbEgz
M2g8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgVVNDIEZvb3RiYWxsIOKcjO+4jyAoQHVzY2Zi
KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3VzY2ZiL3N0YXR1cy8x
NzgzMTQwNzEyMjQwMDc5MDMzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkFwcmls
IDI0LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9
Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hh
cnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Per its official announcement, the decision from the Heisman Trust "follows a deliberative process in which it closely monitored the enormous changes in the college football landscape, including the Supreme Court’s 2021 decision, which questioned the legality of the NCAA’s amateurism model and opened the door to student athlete compensation; the ability of college football players to be paid for their name, image, and likeness (NIL); and the NCAA’s recent proposal to remove the cap on education-related payments. Recognizing that the compensation of student athletes is an accepted practice and appears here to stay, these fundamental changes in college athletics led the Trust to decide that now is the right time to return the Trophy to Bush, who unquestionably was the most outstanding college football player of 2005."
Bush helped lead USC to national championships in 2003 (AP) and 2004 (BCS, AP) while rushing for 3,169 yards with 1,301 receiving yards, 38 total touchdowns from scrimmage, 3 punt return TDs, a kickoff return for TD and a passing TD over three seasons before being the No. 2 pick in the 2006 NFL Draft.
Part of the penalties levied by the NCAA included a 10-year disassociation for Bush from USC, which ended in June of 2020, at which point he was able to be formally invited back to campus and recognized by the school.
Still, getting his Heisman back -- which he had publicly pushed for in recent years -- was a final step in healing those old wounds and making his legacy whole again.
Reaction poured in from the USC community and the college football world to the news ...
(The Associated Press contributed to this report)
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5GaW5hbGx5ISBTbyBleGNpdGVkIFJlZ2dpZSYjMzk7cyBIZWlzbWFu
IGhhcyBiZWVuIHJldHVybmVkIHRvIGhpbS4gSGlzIGltcGFjdCBvbiBVU0Mg
YW5kIGNvbGxlZ2UgZm9vdGJhbGwgaXMgbGVnZW5kYXJ5LiBUaGlzIGlzIGEg
SFVHRSBkYXkgZm9yIFJlZ2dpZSBhbmQgdGhlIGVudGlyZSBUcm9qYW4gRmFt
aWx5LiBGSUdIVCBPTiEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1AxWE5vekZp
RlciPmh0dHBzOi8vdC5jby9QMVhOb3pGaUZXPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEpl
bm5pZmVyIENvaGVuIChAQURKZW5uaWZlckNvaGVuKSA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0FESmVubmlmZXJDb2hlbi9zdGF0dXMvMTc4MzE0
OTI1Mjg4MzIxMDczNT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BcHJpbCAyNCwg
MjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw
czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9
InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BbiBoaXN0b3JpYyBkYXkgZm9yIG9uZSBvZiB0aGUgYmVzdCB0byBl
dmVyIGRvIGl0LTxicj48YnI+VmVyeSBhcHByZWNpYXRpdmUgb2YgdGhlIDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSGVpc21hblRyb3BoeT9yZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AaGVpc21hbnRyb3BoeTwvYT4gZm9yIHRoZWly
IGRlY2lzaW9uIHRvZGF5IHRvIHJlLWludHJvZHVjZSA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL1JlZ2dpZUJ1c2g/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+QHJlZ2dpZWJ1c2g8L2E+IGJhY2sgaW50byB0aGUgSGVpc21hbiBGYW1p
bHkgd2hlcmUgaGUgYmVsb25ncy4gIFRoZXJlIGhhcyBuZXZlciBiZWVuIGFu
IGluZGl2aWR1YWwgYXdhcmQgbGlrZSB0aGUgSGVpc21hbiBhbmQgaGFzIG5l
dmVyIGJlZW4gYW5vdGhlcuKApiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vVVJ0
RjBSNE5GdSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1VSdEYwUjRORnU8L2E+PC9wPiZt
ZGFzaDsgTGluY29sbiBSaWxleSAoQExpbmNvbG5SaWxleSkgPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9MaW5jb2xuUmlsZXkvc3RhdHVzLzE3ODMx
NjM4NzYxNTIxMjM3Mzg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXByaWwgMjQs
IDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0
cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0
PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5HcmVhdG5lc3MgaGFzIGJlZW4gKG9mZmljaWFsbHkpIHJlc3RvcmVk
LiA8YnI+PGJyPldlbGNvbWUgYmFjayB0byB0aGUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9IZWlzbWFuVHJvcGh5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPkBIZWlzbWFuVHJvcGh5PC9hPiBmYW1pbHksIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vUmVnZ2llQnVzaD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5AUmVnZ2llQnVzaDwvYT4hIPCfj4binIzvuI8gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90LmNvL0hVZ3Y0aFZZYXYiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9IVWd2NGhWWWF2
PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFVTQyBGb290YmFsbCDinIzvuI8gKEB1c2NmYikg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS91c2NmYi9zdGF0dXMvMTc4
MzE4ODg0OTUwMzcxMTQ3Nj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BcHJpbCAy
NCwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJo
dHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJz
ZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9
Imx0ciI+TEZHISEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SZWdn
aWVCdXNoP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBSZWdnaWVCdXNoPC9hPiDi
nIzvuI8gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2tsUVRabFU4MXEiPnBpYy50
d2l0dGVyLmNvbS9rbFFUWmxVODFxPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE1hdHQgTGVp
bmFydCAoQE1hdHRMZWluYXJ0UUIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vTWF0dExlaW5hcnRRQi9zdGF0dXMvMTc4MzE0NzAwODY3MDI1NzU5
ND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BcHJpbCAyNCwgMjAyNDwvYT48L2Js
b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt
LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj
cmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Db25ncmF0cyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1Jl
Z2dpZUJ1c2g/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFJlZ2dpZUJ1c2g8L2E+
LCB5b3Ugd2VyZSB0aGUgbW9zdCBlbGVjdHJpZnlpbmcgcGxheWVyIGluIGNv
bGxlZ2UgZm9vdGJhbGwgaGlzdG9yeSwgd2VsbCBkZXNlcnZlZCDinIzwn4+8
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9Sa2tJcmVCajZjIj5odHRwczovL3Qu
Y28vUmtrSXJlQmo2YzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBNYXR0IEJhcmtsZXkgKEBN
YXR0QmFya2xleSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9NYXR0
QmFya2xleS9zdGF0dXMvMTc4MzE0MDg1MDk4NzYzODk1OT9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5BcHJpbCAyNCwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz
Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t
L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2
Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Zb3UgbG92ZSB0byBzZWUgaXQhICBVU0M6IHRoZSBob21lIG9mIDgg
SGVpc21hbiBUcm9waHkgd2lubmVycyEgIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9GaWdodE9uP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jRmlnaHRPbjwvYT4g4pyM77iPIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdC5jby94N2VLZUdGQmJJIj5waWMudHdpdHRlci5jb20veDdlS2VH
RkJiSTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBEYXZlIEVtZXJpY2sgKEBEYXZlRW1lcmlj
a1VTQzEpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRGF2ZUVtZXJp
Y2tVU0MxL3N0YXR1cy8xNzgzMTQ2NzczODczMzE1OTI2P3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPkFwcmlsIDI0LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj
cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v
d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+
CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5FeHBlcnRzIHByb2plY3RlZCBpZiBOSUwgaGFkIGJlZW4gYXBwcm92
ZWQgYmFjayB3aGVuIGhlIHBsYXllZCBhdCBVU0MgZXZlbiBCRUZPUkUgc29j
aWFsIG1lZGlhLCBSZWdnaWUgQnVzaCB3b3VsZOKAmXZlIG1hZGUgJDItMyBt
aWxsaW9uLsKg4oCcSeKAmW0gZ29vZCB3aXRoIHdoYXQgaGFwcGVuZWQgdG8g
bWUgYmVjYXVzZSBpdCBoYWQgdG8gaGFwcGVuIHRvIG1lIHNvIHRoYXQgd2Ug
Y291bGQgZ2V0IGhlcmUgdG8gdGhpcyBwb2ludC7igJ0gwqA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3QuY28vbUt4M1MxMUxGQSI+aHR0cHM6Ly90LmNvL21LeDNTMTFM
RkE8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQnJ1Y2UgRmVsZG1hbiAoQEJydWNlRmVsZG1h
bkNGQikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CcnVjZUZlbGRt
YW5DRkIvc3RhdHVzLzE3ODMxNDE0NTkzMDAwOTQyNjU/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+QXByaWwgMjQsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny
aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93
aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4K
PC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5MaXZlIGZyb20gdGhlIE5GTCBkcmFmdCDwn46kPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DQUxFQmNzdz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5AQ0FMRUJjc3c8L2E+IHggPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9SZWdnaWVCdXNoP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBSZWdnaWVCdXNo
PC9hPiDwn4+GIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9ueVV6QklUcTNSIj5w
aWMudHdpdHRlci5jb20vbnlVekJJVHEzUjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBVU0Mg
Rm9vdGJhbGwg4pyM77iPIChAdXNjZmIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vdXNjZmIvc3RhdHVzLzE3ODMxNTgwMTEyMzE0MzI4Mzg/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXByaWwgMjQsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1
b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0
dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+
Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGFuayB5b3UgdG8gdGhlIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vSGVpc21hblRyb3BoeT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ASGVp
c21hblRyb3BoeTwvYT4gZm9yIGRvaW5nIHdoYXTigJlzIHJpZ2h0IGFuZCB3
ZWxjb21pbmcgYSBzdG9yaWVkIG1lbWJlciBvZiBvdXIgaGlzdG9yeSBiYWNr
IGludG8gdGhlIGZvbGQuIFRoZXJlIHdlcmUgbWFueSB2b2ljZXMgdGhyb3Vn
aG91dCB0aGlzIHByb2Nlc3MgdGhhdCBzdG9vZCBvbiB0aGUgdGFibGUgZm9y
IFJlZ2dpZSBzaW1wbHkgYmVjYXVzZSBvZiB0aGUga2luZCBvZiBodW1hbiBi
ZWluZyBoZSBpcy4gSSBsb29rIGZvcndhcmQgdG8gYmVpbmcgb27igKY8L3A+
Jm1kYXNoOyBKb2hubnkgTWFuemllbCAoQEpNYW56aWVsMikgPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9KTWFuemllbDIvc3RhdHVzLzE3ODMxMjc2
NTQ1OTk5OTE2NzU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXByaWwgMjQsIDIw
MjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6
Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1
dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=