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USC lands dynamic 2024 ATH Desman Stephens

Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

Clint Cosgrove sits down with 2024 linebacker/athlete Desman Stephens to break down his commitment to USC.

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