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WATCH: Safety Christian Pierce discusses his decision to commit to USC

Adam Gorney
Rivals national recruiting director

USC landed another major piece to its 2023 recruiting class Sunday as Rancho Cucamonga HS safety Christian Pierce announced his Trojans commitment.

Pierce was a top priority at the position for USC and discusses his decision with Rivals national recruiting director Adam Gorney.

RELATED: Commitment Analysis: What USC is getting in safety Christian Pierce

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