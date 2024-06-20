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WATCH: USC QB Miller Moss throws at Elite 11

Matt Moreno • TrojanSports
Recruiting Analyst
@MattRMoreno
Matt began his career at Rivals in 2011 as recruiting editor and then publisher for Arizona affiliate, GOAZCATS.com. In 2022, he moved into an expanded role covering Pac-12 recruiting for Rivals.

The Elite 11 finals in Manhattan Beach are a spotlight for the best high school quarterbacks in the country, but every year a few college QBs and Elite 11 alums drop by and join the workout.

USC quarterback Miller Moss was one of the college QBs in attendance Wednesday.

Watch his workout here:

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