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WATCH: USC QB Miller Moss throws at Elite 11
Matt Moreno
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TrojanSports
Recruiting Analyst
Matt began his career at Rivals in 2011 as recruiting editor and then publisher for Arizona affiliate, GOAZCATS.com. In 2022, he moved into an expanded role covering Pac-12 recruiting for Rivals.
The Elite 11 finals in Manhattan Beach are a spotlight for the best high school quarterbacks in the country, but every year a few college QBs and Elite 11 alums drop by and join the workout.
USC quarterback Miller Moss was one of the college QBs in attendance Wednesday.
Watch his workout here:
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