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Staff
TrojanSports.com

USC kicks off its season at 5 p.m. PT in the Coliseum against San Jose State (on Pac-12 Network).

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