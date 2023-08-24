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Scenes from USC's Wednesday practice ahead of the season opener

USC defensive back Jaylin Smith works through drills Wednesday.
USC defensive back Jaylin Smith works through drills Wednesday. (Jeff McCulloch/TrojanSports.com)
Ryan Young • TrojanSports
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@RyanYoungRivals

Media got its final look at the Trojans before the season opener while viewing the first 20 minutes of USC's Wednesday practice.

Here are some scenes from those opening periods.

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