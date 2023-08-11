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WATCH: WRs coach Dennis Simmons talks Zach Branch, Duce Robinson and more

Ryan Young • TrojanSports
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@RyanYoungRivals

Outside receivers coach Dennis Simmons was the only USC offensive assistant coach made available to reporters this week, as he talked Thursday after practice.

Simmons discussed the progress and development of five-star freshmen receivers Zachariah Branch and Duce Robinson, where Mario Williams can improve and who has impressed him the most overall in camp.

Watch the full interview here:

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